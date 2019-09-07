Голосование за губернатора Санкт-Петербурга начнется 8 сентября 2019 года в 8 утра
Уже завтра, 8 сентября 2019 года, в Северной столице пройдут выборы губернатора и муниципальные. Избиратели города на Неве будут голосовать на участках по месту регистрации, по месту временного пребывания, а также в Ленинградской и Псковской областях.
Всего в Петербурге в 8 утра в воскресенье распахнут свои двери около двух тысяч избирательных комиссий. Работать они будут до 20:00. Узнать, где именно голосовать, можно на сервисе петербургского Избиркома. Для этого нужно выбрать свой район, улицу и дом. На сайте будет указан адрес вашего участка по месту регистрации.
Напомним, что в преддверии выборов работала система «Мобильный избиратель». Благодаря ей любой петербуржец мог подать заявление, чтобы проголосовать на удобном участке в городе, а также экстерриториальном.
ИСТОЧНИК KP.RU