Голосование за губернатора Санкт-Петербурга начнется 8 сентября 2019 года в 8 утра

СЕГОДНЯ 20:26 2019-09-07T20:26:59+03:00

В Единый день голосования 8 сентября 2019 года будут работать около 2000 избирательных участков

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Уже завтра, 8 сентября 2019 года, в Северной столице пройдут выборы губернатора и муниципальные. Избиратели города на Неве будут голосовать на участках по месту регистрации, по месту временного пребывания, а также в Ленинградской и Псковской областях.

Всего в Петербурге в 8 утра в воскресенье распахнут свои двери около двух тысяч избирательных комиссий. Работать они будут до 20:00. Узнать, где именно голосовать, можно на сервисе петербургского Избиркома. Для этого нужно выбрать свой район, улицу и дом. На сайте будет указан адрес вашего участка по месту регистрации.

Напомним, что в преддверии выборов работала система «Мобильный избиратель». Благодаря ей любой петербуржец мог подать заявление, чтобы проголосовать на удобном участке в городе, а также экстерриториальном.

ИСТОЧНИК KP.RU