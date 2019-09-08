2019-09-08T08:01:39+03:00
Политика

Выборы губернатора Санкт-Петербурга начались в 8 утра в воскресенье

Для выборов губернатора в Санкт-Петербурге открылись больше тысячи избирательных участков
Лилия КОЗЛОВА
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Избирательные участки открылись в Единый день голосования 8 сентября 2019 года в ПетербургеИзбирательные участки открылись в Единый день голосования 8 сентября 2019 года в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В 8:00 в воскресенье, 8 сентября 2019 года, открылись больше тысячи избирательных участков в Санкт-Петербурге. В Единый день голосования совершеннолетние горожане смогут выбрать губернатора Северной столицы. Кроме того, сегодня состоятся и выборы депутатов муниципальных советов. Проявить свою гражданскую позицию можно будет в течение всего дня. Избирательные участки будут работать до 20:00.

Проголосовать петербуржцы могут на своем избирательном участке, который обычно расположен недалеко от места прописки.

Напомним, что в этом году кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга трое: Надежда Тихонова, Михаил Амосов и Александр Беглов. Во время предвыборных дебатов они представляли свои программы по управлению и развитию города на Неве.

Предварительно результаты голосования будут понятны уже вечером 8 сентября. Однако окончательно итоги выборов губернатора в Санкт-Петербурге 2019 объявят после подсчета голосов в понедельник, 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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