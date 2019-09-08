2019-09-08T08:31:57+03:00
Политика

Наблюдатели зафиксировали первое нарушение на выборах в Санкт-Петербурге

В Кировском районе появилась агитация против одного из кандидатов в губернаторы
Лилия КОЗЛОВА
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Независимые наблюдатели зафиксировали первое нарушение на выборах в ПетербургеНезависимые наблюдатели зафиксировали первое нарушение на выборах в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге только открылись избирательные участки, а уже появились сообщения о первых нарушениях на выборах 8 сентября. Зафиксировали его независимые наблюдатели открытого внепартийного проекта Школа Молодого Политика. Об этом они сообщили в 8:17 часов утра.

- В Кировском районе обнаружено распространение агитации против одного из кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга, - рассказали активисты.

Агитация выглядела в виде листовки, которая была прикреплена к лобовому стеклу автомобиля неподалеку от УИК 770 в Кировском районе. Наблюдатели сделали находку еще до начала голосования и устранили нарушение.

В Единый день голосования 8 сентября 2019 года на избирательных участках работают наблюдатели, которые внимательно следят за чистотой выборов.

Напомним, что сегодня петербуржцы выбирают губернатора города на Неве. На этот пост претендуют три кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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