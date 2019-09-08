Александр Беглов проголосовал на выборах в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 09:21 2019-09-08T09:21:50+03:00

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге идут полным ходом. Александр Беглов в 9 утра посетил свой избирательный участок № 153, расположенный в школе №12 на улице Кораблестроителей 21, корпус 3, в Василеостровском районе для того, чтобы исполнить гражданский долг. Политик поздравил присутствующих с днем выборов, после чего проследовал с паспортом к столу избирательной комиссии, чтобы получить бюллетени.

- Я прошу всех жителей нашего города прийти на выборы, сделать свой выбор. Потому что в этот день надо быть с городом. Мы сегодня определяем будущее Северной столицы на пять лет, - обратился к петербуржцам Беглов.

Также политик поблагодарил за работу избирком, а также сотрудников полиции и Росгвардии, которые сегодня следят за порядком на избирательных участков.

Напомним, что сегодня в Санкт-Петербурге местные жители выбирают губернатора города на Неве. Также в Единый день голосования проходят выборы депутатов муниципальных советов. С 8 часов утра по всему городу начали работу больше тысячи избирательных участок, которые будут открыты вплоть до 20:00. Однако окончательно итоги выборов в Санкт-Петербурге 2019 объявят после подсчета голосов в понедельник, 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU