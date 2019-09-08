В Василеостровском районе Петербурга закрыли избирательный участок из-за брака в бюллетенях

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-08T10:45:39+03:00

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Независимые наблюдатели на выборах 8 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге сообщают о том, что 174 избирательный участок в городе закрыли из-за нарушения. Расположен он в здании школы №31 по адресу, улица Кораблестроителей, дом 38, корпус 2, в Василеостровском районе. По словам активистов, причиной стала опечатка в бюллетенях.

- Правозащитник сообщает, что в Василеостровском районе закрыли 174 избирательный участок из-за брака в бюллетенях. В одной графе рядом с именем одного из кандидатов стоит лишняя точка, - сообщили «Наблюдатели Петербурга за честные выборы» в своей группе «ВКонтакте».

Также отмечается, что на соседних участках 172 и 173, которые находятся в здании школы № 10 в доме 42, корпус 2 по улице Кораблестроителей, тоже нашли большой процент брака. Территориальная избирательная комиссия об этом уведомлена, составлены протоколы о нарушениях. На эти участки направлены дополнительные наблюдатели.

ИСТОЧНИК KP.RU