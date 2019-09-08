В ночь на воскресенье в Петербурге сгорели два балкона

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-08T11:01:24+03:00

Два балкона сгорели в ночь на 8 сентября в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В ночь 8 сентября в двух разных районах Санкт-Петербурга загорелись два балкона. Пусть их площади были одинаково маленькие - всего 2 квадратных метра, но нервы хозяевам да и всему дому такие пожары потрепали не мало. К счастью, быстро прибывшие на места спасатели МЧС сделали свою работу безукоризненно.

- В обоих случая пожар ликвидировали. В Калининском районе на Карпинского 28 к тушению огня привлеклись 3 единицы техники и 12 человек личного состава, а балконом на улице ул. Кораблестроителей 19, что на Васильевском острове, занимались 4 пожарных машины и 16 сотрудников спасательной службы, - сообщает официальный сайт Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что сведений о пострадавших не поступало. Однако посушить белье или вдохнуть свежий воздух хозяевам балконов пока не суждено из-за сильного запаха гари.

ИСТОЧНИК KP.RU