В ночь на воскресенье в Петербурге сгорели два балкона
В ночь 8 сентября в двух разных районах Санкт-Петербурга загорелись два балкона. Пусть их площади были одинаково маленькие - всего 2 квадратных метра, но нервы хозяевам да и всему дому такие пожары потрепали не мало. К счастью, быстро прибывшие на места спасатели МЧС сделали свою работу безукоризненно.
- В обоих случая пожар ликвидировали. В Калининском районе на Карпинского 28 к тушению огня привлеклись 3 единицы техники и 12 человек личного состава, а балконом на улице ул. Кораблестроителей 19, что на Васильевском острове, занимались 4 пожарных машины и 16 сотрудников спасательной службы, - сообщает официальный сайт Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
Добавим, что сведений о пострадавших не поступало. Однако посушить белье или вдохнуть свежий воздух хозяевам балконов пока не суждено из-за сильного запаха гари.
ИСТОЧНИК KP.RU