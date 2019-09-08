2019-09-08T13:03:54+03:00
Общество

Явка на выборах губернатора Петербурга на 10:00 составила 1,86%

Избирательные участки ожидают петербуржцев на голосовании
Лилия КОЗЛОВА
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На 10 утра явка на выборах в Петербурге оказалась меньше двух процентовНа 10 утра явка на выборах в Петербурге оказалась меньше двух процентовФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 8 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге проходят выборы депутатов в муниципалитет, а также выборы губернатора города на Неве. Избирательные участки начали свою работу с 8 часов утра, однако пока что горожане не спешат исполнять свой гражданский долг. На 10 часов утра проголосовали меньше двух процентов населения.

- На 10 утра явка составила – 1,86 процентов, - сообщили «КП-Петербург» в центральной избирательной комиссии.

Однако, как ранее высказала мнение Надежда Тихонова, количество избирателей увеличится во второй половине дня. Она отметила, что сейчас начало осени и многие горожане находятся на дачах, поэтому, как только они вернутся, явка повысится.

Напомним, что сегодня до 20 часов вечера в Петербурге открыты почти две тысячи избирательных участков по всему городу. Примерно четыре тысячи независимых наблюдателей следят за тем, чтобы выборы прошли честно, без нарушений. Безопасность и порядок везде обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Звездный выбор: Василий Герелло и Андрей Ургант проголосовали за нового губернатора Санкт-Петербурга.Сергей ВОЛЧКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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