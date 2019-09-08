Явка на выборах губернатора Петербурга на 10:00 составила 1,86%

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-08T13:03:54+03:00

На 10 утра явка на выборах в Петербурге оказалась меньше двух процентов Фото: Артем КИЛЬКИН

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Сегодня, 8 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге проходят выборы депутатов в муниципалитет, а также выборы губернатора города на Неве. Избирательные участки начали свою работу с 8 часов утра, однако пока что горожане не спешат исполнять свой гражданский долг. На 10 часов утра проголосовали меньше двух процентов населения.

- На 10 утра явка составила – 1,86 процентов, - сообщили «КП-Петербург» в центральной избирательной комиссии.

Однако, как ранее высказала мнение Надежда Тихонова, количество избирателей увеличится во второй половине дня. Она отметила, что сейчас начало осени и многие горожане находятся на дачах, поэтому, как только они вернутся, явка повысится.

Напомним, что сегодня до 20 часов вечера в Петербурге открыты почти две тысячи избирательных участков по всему городу. Примерно четыре тысячи независимых наблюдателей следят за тем, чтобы выборы прошли честно, без нарушений. Безопасность и порядок везде обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/730797" frameborder="0"></iframe> Звездный выбор: Василий Герелло и Андрей Ургант проголосовали за нового губернатора Санкт-Петербурга.Сергей ВОЛЧКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU