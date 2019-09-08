2019-09-08T11:33:35+03:00
Происшествия

Позолотила ручку: Мошенница отобрала у 13-летней девочки украшения на 100 тысяч рублей

Злоумышленница ловко ввела в заблуждение школьницу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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13-летняя петербурженка отдала мошеннице украшений на 100 тысяч рублей13-летняя петербурженка отдала мошеннице украшений на 100 тысяч рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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Мама 13-летней девочки не могла представить себе, что однажды ее дочь вернется домой без целого состояния. Девочка как обычно возвращалась домой после учебного дня, но ее яркие ювелирные украшения заприметила неизвестная женщина. Она остановила школьницу и настолько ловко втерлась в доверие, что та довольно быстро согласилась передать мошеннице все свои драгоценности. Только вернувшись домой девочка пришла в сознание и рассказала маме о своем обидном и глупом поступке.

- Случай произошел на Колпинском шоссе у дома №32 в Пушкинском районе. По словам матери потерпевшей, ювелирные украшения ее дочери оцениваются на сумму в 100 тысяч рублей, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Стоит добавить, что по данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Сейчас личность злоумышленницы все еще устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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