Петра I не пустили на выборы 8 сентября 2019 года в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-08T11:58:15+03:00

Петр I пришел на выборы губернатора Петербурга 8 сентября, а его не пустили без паспорта Фото: принтскрин видео.

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года проходят выборы депутатов в муниципалитет, а также выборы губернатора Северной столицы. Принять в них участие решил сам император семьи Романовых, основатель города на Неве Петр I. Царь пришел на избирательный участок при полном параде, однако отдать свой голос так и не смог.

- Изволил в веке 21 определить, кто будет начальником града моего любимого. А не пустили! Паспорт потребовали, - с прищуром пояснил Петр I.

Разумеется, царь-то не настоящий, а горожанин в костюме великого императора. И как правило он отметил в видео, ныне 21 век, а значит правила для всех равные: и для простых граждан и для царских особ.

Напомним, что явка на выборах 8 сентября в Петербурге на 10 часов утра составила чуть меньше двух процентов – это больше 70 тысяч человек.

Петра I не пустили на выборы в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года .

ИСТОЧНИК KP.RU