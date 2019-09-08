Петра I не пустили на выборы 8 сентября 2019 года в Петербурге
В Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года проходят выборы депутатов в муниципалитет, а также выборы губернатора Северной столицы. Принять в них участие решил сам император семьи Романовых, основатель города на Неве Петр I. Царь пришел на избирательный участок при полном параде, однако отдать свой голос так и не смог.
- Изволил в веке 21 определить, кто будет начальником града моего любимого. А не пустили! Паспорт потребовали, - с прищуром пояснил Петр I.
Разумеется, царь-то не настоящий, а горожанин в костюме великого императора. И как правило он отметил в видео, ныне 21 век, а значит правила для всех равные: и для простых граждан и для царских особ.
Напомним, что явка на выборах 8 сентября в Петербурге на 10 часов утра составила чуть меньше двух процентов – это больше 70 тысяч человек.
Петра I не пустили на выборы в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года .
ИСТОЧНИК KP.RU
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