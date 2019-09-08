2019-09-08T11:58:15+03:00
Общество

Петра I не пустили на выборы 8 сентября 2019 года в Петербурге

Император не смог проголосовать, так как забыл паспорт [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петр I пришел на выборы губернатора Петербурга 8 сентября, а его не пустили без паспортаПетр I пришел на выборы губернатора Петербурга 8 сентября, а его не пустили без паспортаФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года проходят выборы депутатов в муниципалитет, а также выборы губернатора Северной столицы. Принять в них участие решил сам император семьи Романовых, основатель города на Неве Петр I. Царь пришел на избирательный участок при полном параде, однако отдать свой голос так и не смог.

- Изволил в веке 21 определить, кто будет начальником града моего любимого. А не пустили! Паспорт потребовали, - с прищуром пояснил Петр I.

Разумеется, царь-то не настоящий, а горожанин в костюме великого императора. И как правило он отметил в видео, ныне 21 век, а значит правила для всех равные: и для простых граждан и для царских особ.

Напомним, что явка на выборах 8 сентября в Петербурге на 10 часов утра составила чуть меньше двух процентов – это больше 70 тысяч человек.

Петра I не пустили на выборы в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года .

ИСТОЧНИК KP.RU

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