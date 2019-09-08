2019-09-08T12:16:22+03:00
Происшествия

Таксист с травматом против ножа клиентов: на Колтушском шоссе произошел опасный конфликт

Кто прав, а кто виноват сейчас выясняет полиция
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге таксист отстреливался от напавших на него с ножом пассажировВ Петербурге таксист отстреливался от напавших на него с ножом пассажировФото: Олег ЗОЛОТО
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Ночью 8 сентября возле одного из домов на Колтушском шоссе разгорелся громкий конфликт в такси. По словам водителя автомобиля, только он подобрал двух мужчин, как они тут же принялись шумно себя вести. Пассажиры били ногами по креслам, а один из них и вовсе достал нож. Таксист в шоке выскочил на улицу, за ним рванули и его клиенты. Водитель решил отбиваться от них с помощью травматического пистолета.

- В результате стрельбы госпитализировали мужчину 1992 года рождения. Медицинские работники уже диагностировали у него состояние средней степени тяжести. Второй гражданин сбежал в неизвестном направлении, - передает «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, кто прав, а кто виноват в произошедшем. Возможно, полностью прояснить ситуацию поможет второй скрывшийся пассажир. Что касается водителя такси, то он наверняка возьмет паузу в работе и попытается морально восстановиться после самого нервного заказа в своей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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