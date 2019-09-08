В Сертолово малютка проглотила острую игрушку и находится в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-08T12:54:15+03:00

Сейчас за ее жизнь борются в больнице

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Мама 4-летней девочки не доглядела за своим ребенком в доме в городе Сертолово. Малышка сначала беззаботно играла, но потом внезапно проглотила пластмассовый предмет с острыми краями и начала задыхаться на глазах женщины. Мать в панике вызвала скорую помощь. Но смотреть на страдания плачущей дочери не было никаких сил, поэтому женщина попыталась достать игрушку самостоятельно, однако, к сожалению, безуспешно. Приехавшие на место медики молниеносно доставили пострадавшую в больницу.

- Врачи диагностировали у ребенка травму глотки с аспирацией крови и дыхательной недостаточностью. Она находится в тяжелом состоянии, - сообщил нашей редакции источник в правоохранительных органах со ссылкой на телефонограмму из местной больницы.

Сейчас за жизнь малютки изо всех сил борются медики. Сообщается, что семья у ребенка благополучная и не состоит на профилактическом учете.

ИСТОЧНИК KP.RU