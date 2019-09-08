2019-09-08T12:54:15+03:00
Происшествия

В Сертолово малютка проглотила острую игрушку и находится в тяжелом состоянии

Сейчас за ее жизнь борются в больнице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Ленобласти врачи спасают жизнь девочке, проглотившей игрушкуВ Ленобласти врачи спасают жизнь девочке, проглотившей игрушкуФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Мама 4-летней девочки не доглядела за своим ребенком в доме в городе Сертолово. Малышка сначала беззаботно играла, но потом внезапно проглотила пластмассовый предмет с острыми краями и начала задыхаться на глазах женщины. Мать в панике вызвала скорую помощь. Но смотреть на страдания плачущей дочери не было никаких сил, поэтому женщина попыталась достать игрушку самостоятельно, однако, к сожалению, безуспешно. Приехавшие на место медики молниеносно доставили пострадавшую в больницу.

- Врачи диагностировали у ребенка травму глотки с аспирацией крови и дыхательной недостаточностью. Она находится в тяжелом состоянии, - сообщил нашей редакции источник в правоохранительных органах со ссылкой на телефонограмму из местной больницы.

Сейчас за жизнь малютки изо всех сил борются медики. Сообщается, что семья у ребенка благополучная и не состоит на профилактическом учете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горизбиркоме назвали «фейком» сообщения о нападениях на членов УИК в Петербурге
Таксист с травматом против ножа клиентов: на Колтушском шоссе произошел опасный конфликт
Петра I не пустили на выборы 8 сентября 2019 года в Петербурге
Позолотила ручку: Мошенница отобрала у 13-летней девочки украшения на 100 тысяч рублей
Явка на выборах губернатора Петербурга на 10:00 составила 1,86%
В ночь на воскресенье в Петербурге сгорели два балкона
Смертельное ДТП в Тосно: Из-за автоледи на «Хонде» погибли три человека
В Василеостровском районе Петербурга закрыли избирательный участок из-за брака в бюллетенях
В день памяти в Петербурге открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда
Надежда Тихонова посетила свой избирательный участок в Санкт-Петербурге
Александр Беглов проголосовал на выборах в Санкт-Петербурге
Наблюдатели зафиксировали первое нарушение на выборах в Санкт-Петербурге
Выборы губернатора Санкт-Петербурга начались в 8 утра в воскресенье
Голосование за губернатора Санкт-Петербурга начнется 8 сентября 2019 года в 8 утра
Тройное ДТП по вине Jaguar произошло в Приморском районе Петербурга
Новое общественное пространство появилось на набережной Карповки
Массовая авария произошла на КАД в Петербурге
После реконструкции открылся Ладожский парк
Петербуржцы зачитают имена погибших в блокаду
До 19 ноября движение по Баскову переулку в Петербурге будет закрыто
«Яблочный полдень» с рыцарским турниром проходит в Царском Селе
Из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки в Шушарах
В Красном Селе трое парней на прогулке сломали десяток деревьев