В Горизбиркоме назвали «фейком» сообщения о нападениях на членов УИК в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-08T13:16:10+03:00

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В социальных сетях утром 8 сентября 2019 года начала появляться информация о нападениях на членов избирательных комиссий в Петербурге. Якобы члена УИК Анну Шлейникову облили зеленкой, а Георгия Медвинского, члена УИК №1619 ударили двое неизвестных мужчин. Однако глава Горизбиркома Виктор Миненко назвал эти новости «фейком». Сейчас полиция Северной столицы проверяет информации.

- В связи с этими случаями полиция уже начала разбираться. Также мною даны соответствующие поручения усилить охрану избирательных участков и членов избирательных комиссий. Пока идет расследование, ситуацию расцениваем как провокацию, - сообщила председатель ТИК Петроградского района.

Также Миненко отметил, что на экстерриториальных участках будет обеспечена возможность голосования для 0,5% избирателей Петербурга. Он заверил, что все списки для голосования за пределами города тщательно проверяются, в том числе ЦИК РФ, «ни о каких ухищрениях, фальсификациях или злоупотреблениях речи не идет».

МНЕНИЕ

Леонид Поляков, Заведующий кафедрой общей политологии Государственного университета - Высшей школы экономики.

- Я работаю в Приморском районе, объезжаю участки. Ничего подобного я не наблюдал, все идет в штатном режиме. Избирательная активность в утренние часы нормальная, люди идут, причем разных возрастов. На участках идеальная организация, все под наблюдением камер, проблем никаких не вижу. Попытка нагнетать какую-то истерию вокруг выборов очевидно несостоятельна. Это тщетная попытка вбросить негатив, но она не может дискредитировать обстановку. Люди идут и понимают важность сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU