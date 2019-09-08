Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-08T13:28:42+03:00

В городе на Неве проголосовали около 250 тысяч местных жителей

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В Санкт-Петербурге продолжаются выборы губернатора Северной столицы, а также депутатов в муниципалитет. В Единый день голосования, 8 сентября 2019 года, с 8:00 до 20:00 будут открыты почти две тысячи избирательных участков, на которых горожане смогут отдать свой голос за тех кандидатов, которых считают наиболее достойными для того, чтобы управлять Культурной столицей. Уже около 250 тысяч петербуржцев исполнили свой гражданский долг.

- Явка на выборах губернатора в Петербурге на 12:00 составила 6,61 процент. Это 249 830 избирателей, - сообщили «КП-Петербург» в центральном избиркоме города.

По словам наблюдателей и экспертов, выборы в Петербурге проходят в штатном режиме. Все избирательные участки функционируют хорошо.

Заведующий кафедрой общей политологии Государственного университета - Высшей школы экономики Леонид Поляков рассказал, что в помещениях, где проходят голосования хорошая организация, установлены камеры, везде полиция и Росгвардия следят за порядком. Что касается избирательной активности, она тоже хорошая для утренних часов. Больше народу ожидается после обеда, когда все окончательно проснутся, а многие приедут с дач.

ИСТОЧНИК KP.RU