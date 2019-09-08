2019-09-08T13:28:42+03:00
Общество

Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%

В городе на Неве проголосовали около 250 тысяч местных жителей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Петербурге явка на выборах губернатора на 12:00 составила 6,61%В Петербурге явка на выборах губернатора на 12:00 составила 6,61%Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге продолжаются выборы губернатора Северной столицы, а также депутатов в муниципалитет. В Единый день голосования, 8 сентября 2019 года, с 8:00 до 20:00 будут открыты почти две тысячи избирательных участков, на которых горожане смогут отдать свой голос за тех кандидатов, которых считают наиболее достойными для того, чтобы управлять Культурной столицей. Уже около 250 тысяч петербуржцев исполнили свой гражданский долг.

- Явка на выборах губернатора в Петербурге на 12:00 составила 6,61 процент. Это 249 830 избирателей, - сообщили «КП-Петербург» в центральном избиркоме города.

По словам наблюдателей и экспертов, выборы в Петербурге проходят в штатном режиме. Все избирательные участки функционируют хорошо.

Заведующий кафедрой общей политологии Государственного университета - Высшей школы экономики Леонид Поляков рассказал, что в помещениях, где проходят голосования хорошая организация, установлены камеры, везде полиция и Росгвардия следят за порядком. Что касается избирательной активности, она тоже хорошая для утренних часов. Больше народу ожидается после обеда, когда все окончательно проснутся, а многие приедут с дач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Санкт-Петербурга 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Явка на выборах губернатора Петербурга на 15:00 составила 16,26%
В Петербурге проголосовала старейшая избирательница
«Ушел знатно»: На съезде с КАД грузовик пробил ограждение и вылетел с проезжей части
Санкт-Петербург оказался на 16-м месте по явке на выборах 8 сентября 2019 года
Перед выборами в школе на Васильевком острове нашли часть мины и пневматические винтовки
Преображение города: Пиотровский рассказал, что ждет от нового губернатора Санкт-Петербурга
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с летней жары
За находку блудного попугая в центре Петербурга обещают 30 тысяч рублей
На Свердловской набережной найден труп в Неве
В Горизбиркоме назвали «фейком» сообщения о нападениях на членов УИК в Петербурге
В Сертолово малютка проглотила острую игрушку и находится в тяжелом состоянии
Таксист с травматом против ножа клиентов: на Колтушском шоссе произошел опасный конфликт
Петра I не пустили на выборы 8 сентября 2019 года в Петербурге