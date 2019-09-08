2019-09-08T13:30:13+03:00
Происшествия

На Свердловской набережной найден труп в Неве

Личность погибшего мужчины устанавливается полицейскими
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге обнаружили труп, плавающий в НевеВ Петербурге обнаружили труп, плавающий в НевеФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Страшный вид с берега открылся для одного из проснувшихся жителей Калининского района субботним утром 7 сентября. Из окна своего дома он заметил, как на Свердловской набережной из Невы виднелся труп неизвестного мужчины. Испуганный очевидец позвонил в полицию и спасателям МЧС.

- Мужчине около 60-65 лет, он ростом примерно 165-170 сантиметров и среднего телосложения, с короткими седыми волосами. Умерший одет в черные брюки, серую ветровку, вязаную кофту бело-коричневого цвета, а также обут в сандалии открытого типа с белой подошвой. На вид труп без видимых признаков насильственной смерти, - сообщил редакции «КП-Санкт Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что личность умершего мужчины пока не удалось установить. Рядом с местом происшествия спасатели МЧС не нашли ни документов, ни каких-либо других вещей погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Явка на выборах губернатора Петербурга на 15:00 составила 16,26%
В Петербурге проголосовала старейшая избирательница
«Ушел знатно»: На съезде с КАД грузовик пробил ограждение и вылетел с проезжей части
Санкт-Петербург оказался на 16-м месте по явке на выборах 8 сентября 2019 года
Перед выборами в школе на Васильевком острове нашли часть мины и пневматические винтовки
Преображение города: Пиотровский рассказал, что ждет от нового губернатора Санкт-Петербурга
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с летней жары
За находку блудного попугая в центре Петербурга обещают 30 тысяч рублей
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%
В Горизбиркоме назвали «фейком» сообщения о нападениях на членов УИК в Петербурге
В Сертолово малютка проглотила острую игрушку и находится в тяжелом состоянии
Таксист с травматом против ножа клиентов: на Колтушском шоссе произошел опасный конфликт
Петра I не пустили на выборы 8 сентября 2019 года в Петербурге