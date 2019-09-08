На Свердловской набережной найден труп в Неве

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-08T13:30:13+03:00

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Страшный вид с берега открылся для одного из проснувшихся жителей Калининского района субботним утром 7 сентября. Из окна своего дома он заметил, как на Свердловской набережной из Невы виднелся труп неизвестного мужчины. Испуганный очевидец позвонил в полицию и спасателям МЧС.

- Мужчине около 60-65 лет, он ростом примерно 165-170 сантиметров и среднего телосложения, с короткими седыми волосами. Умерший одет в черные брюки, серую ветровку, вязаную кофту бело-коричневого цвета, а также обут в сандалии открытого типа с белой подошвой. На вид труп без видимых признаков насильственной смерти, - сообщил редакции «КП-Санкт Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что личность умершего мужчины пока не удалось установить. Рядом с местом происшествия спасатели МЧС не нашли ни документов, ни каких-либо других вещей погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU