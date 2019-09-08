2019-09-08T14:38:55+03:00
Общество

Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с летней жары

Синоптики обещают до +25 градусов
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Лето в Петербурге задерживается.Лето в Петербурге задерживается.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Начало осени продолжает радовать петербуржцев хорошей погодой. Начало сентября выдалось сухим и теплым. Особенно повезло школьникам. В День Знаний воздух прогрелся до +20 градусов. Солнечные лучи горожане ловили и всю следующую неделю. Для Петербурга это редкость.

В ближайшее время погода еще больше удивит жителей города. Начало рабочей недели начнется с нетипичной жары. По данным регионального отделения Росгидромета, в понедельник в Северной столице ожидается + 23 градуса, а во вторник – все +25.

- Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25, - сообщили синоптики.

К сожалению, надолго тепло не задержится. С 11 сентября столбик термометра начнет падать, а в город придут осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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