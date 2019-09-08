Преображение города: Пиотровский рассказал, что ждет от нового губернатора Санкт-Петербурга
Директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский принял участие в Едином дне голосования в воскресенье, 8 сентября 2019 года. Историк прибыл на свой избирательный участок, который находится на улице Рылеева, около часа дня. Глава музея был сдержан и деловит. По его мнению – выборы это не что-то особенное, а просто обязанность каждого гражданина. Об этом он рассказал корреспонденту «КП-Петербург».
- У нас особенный город. Он сам собой управляет, определяет свою судьбу. Поэтому Петербургу нужен губернатор, который выполнит главные задачи - преображение города и повышение интеллектуального уровня горожан, - отметил Михаил Пиотровский.
Напомним, что сегодня в Петербурге выбирают губернатора города, а также депутатов в муниципалитет. Принять участие в голосовании могут все петербуржцы от 18 лет на избирательном участке по месту регистрации. Все помещения для голосования будут открыты до 20:00.
Михаил Пиотровский рассказал, что ждет от нового губернатора Петербурга.Сергей ВОЛЧКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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