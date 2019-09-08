2019-09-08T16:06:13+03:00
Политика

Санкт-Петербург оказался на 16-м месте по явке на выборах 8 сентября 2019 года

В городе на Неве выбирают губернатора и муниципальных депутатов
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург занял 16-е метро по явке на выборах на 12:00Петербург занял 16-е метро по явке на выборах на 12:00Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге отмечается не самая высокая явка избирателей на выборы губернатора и муниципальных депутатов. На 12:00 в воскресенье, 8 сентября 2019 года, отдали свой голоса только 6,61 процент горожан. Выборы сегодня в Единый день голосования проходят по всей России. Отмечается, что Северная столица по активности избирателей заняла 16-е место по стране.

- На 12:00 явка избирателей в Петербурге составила 6,61 процент. Это на 6,24 процента меньше, чем на предыдущих губернаторских выборах, когда к этому времени явка составила 12,85 процентов, - говорится в отчете аналитического агентства «Давыдов.Индекс».

Так, за первые четыре часа на выборах проголосовали около 250 тысяч петербуржцев от 18 лет.

Напомним, что в Петербурге сегодня приходили голосовать многие известные актеры, политические деятели и деятели искусств. Так, директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский заявил, что выборы – это обязанность любого нормального гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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