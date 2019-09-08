2019-09-08T16:24:30+03:00
Политика

Явка на выборах губернатора Петербурга на 15:00 составила 16,26%

В голосовании приняли участие около 615 тысяч избирателей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На выборах губернатора Петербурга 8 сентября к 15:00 проголосовали более 16 процентов избирателейНа выборах губернатора Петербурга 8 сентября к 15:00 проголосовали более 16 процентов избирателейФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

До закрытия избирательных участков в Санкт-Петербурге осталось четыре часа. Петербуржцы продолжают прибывать в помещения для выборов, чтобы исполнить свой гражданский долг и проголосовать за полюбившегося им кандидата на пост градоначальника Северной столицы, а также муниципальных депутатов. Явка сегодня, 8 сентября 2019 года, сравнительно небольшая. На 15:00 она составила 16,26 процентов.

- Явка в Единый день голосования в Санкт-Петербурге на 15:00 составила 16,26 процентов. Свои голоса отдали 615 856 петербуржцев, - сообщили «КП-Петербург» в центральной избирательной комиссии Северной столицы.

Наблюдатели и эксперты отмечают, что в целом люди проявляют интерес к голосованию за губернатора Петербурга. Многие понимают, что сегодня горожане выбирают судьбу своего города, градоначальника, который будет заниматься Северной столицей ближайшие пять лет.

- Избирательная активность в утренние часы нормальная, люди идут, причем разных возрастов. На участках идеальная организация, все под наблюдением камер, проблем никаких не вижу, - рассказал Леонид Поляков, заведующий кафедрой общей политологии Государственного университета - Высшей школы экономики.

"КП-Петербург" продолжает следить за ходом выборов и рассказывать в режиме онлайн о самом важном и интересном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Санкт-Петербурга 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Семак назвал Александра Кокорина, освобожденного по УДО, мечтой любого тренера
На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда
Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов привел на выборы всю семью
«Зенит» обошел «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:1
Новшество выборов 2019: в Москве голосуют за губернатора Санкт-Петербурга
Председатель ЗакСобрания Петербурга пришел на избирательный участок с внучкой
Эксперт прокомментировал «низкую» явку в Санкт-Петербурге на выборах 8 сентября 2019 года
В Петербурге проголосовала старейшая избирательница
«Ушел знатно»: На съезде с КАД грузовик пробил ограждение и вылетел с проезжей части
Санкт-Петербург оказался на 16-м месте по явке на выборах 8 сентября 2019 года
Перед выборами в школе на Васильевком острове нашли часть мины и пневматические винтовки
Преображение города: Пиотровский рассказал, что ждет от нового губернатора Санкт-Петербурга
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с летней жары
За находку блудного попугая в центре Петербурга обещают 30 тысяч рублей
На Свердловской набережной найден труп в Неве
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%
В Горизбиркоме назвали «фейком» сообщения о нападениях на членов УИК в Петербурге
В Сертолово малютка проглотила острую игрушку и находится в тяжелом состоянии
Таксист с травматом против ножа клиентов: на Колтушском шоссе произошел опасный конфликт
Петра I не пустили на выборы 8 сентября 2019 года в Петербурге