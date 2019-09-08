Явка на выборах губернатора Петербурга на 15:00 составила 16,26%

СЕГОДНЯ 16:24 2019-09-08T16:24:30+03:00

На выборах губернатора Петербурга 8 сентября к 15:00 проголосовали более 16 процентов избирателей Фото: Олег ЗОЛОТО

В голосовании приняли участие около 615 тысяч избирателей

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До закрытия избирательных участков в Санкт-Петербурге осталось четыре часа. Петербуржцы продолжают прибывать в помещения для выборов, чтобы исполнить свой гражданский долг и проголосовать за полюбившегося им кандидата на пост градоначальника Северной столицы, а также муниципальных депутатов. Явка сегодня, 8 сентября 2019 года, сравнительно небольшая. На 15:00 она составила 16,26 процентов.

- Явка в Единый день голосования в Санкт-Петербурге на 15:00 составила 16,26 процентов. Свои голоса отдали 615 856 петербуржцев, - сообщили «КП-Петербург» в центральной избирательной комиссии Северной столицы.

Наблюдатели и эксперты отмечают, что в целом люди проявляют интерес к голосованию за губернатора Петербурга. Многие понимают, что сегодня горожане выбирают судьбу своего города, градоначальника, который будет заниматься Северной столицей ближайшие пять лет.

- Избирательная активность в утренние часы нормальная, люди идут, причем разных возрастов. На участках идеальная организация, все под наблюдением камер, проблем никаких не вижу, - рассказал Леонид Поляков, заведующий кафедрой общей политологии Государственного университета - Высшей школы экономики.

"КП-Петербург" продолжает следить за ходом выборов и рассказывать в режиме онлайн о самом важном и интересном.

ИСТОЧНИК KP.RU