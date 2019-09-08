2019-09-08T16:58:28+03:00
Общество

Эксперт прокомментировал «низкую» явку в Санкт-Петербурге на выборах 8 сентября 2019 года

Политолог Дмитрий Солонников объяснил, почему петербуржцы не спешат на избирательные участки
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Избирательные участки закроются для голосования в 20.00.Избирательные участки закроются для голосования в 20.00.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербуржцы не спешат на избирательные участки. К 15.00 свои голоса отдали лишь 16,26% горожан. Цифра не самая высокая. Среди российских городов, в которых сегодня проходят выборы, Северная столица занимает 16 место. Директор Института современного государственного развития и политолог Дмитрий Солонников считает, что для Петербурга это нормальный показатель.

- Явка спокойна. Учитывая, что сегодня прекрасная погода и самое начало сентября, много петербуржцев находятся за пределами города. Они могут проголосовать и в Ленинградской, и в Псковской области. К тому в Москве организуется электронное голосование, - объясняет эксперт. - Всегда явка в воскресный день повышается с 16.00 до 18.00. Это традиционно, так происходит всегда.

По прогнозам эксперта, явка в Петербурге составит около 30 процентов.

- Это нормально и естественно. Высокая явка – это признак революционной ситуации. Того, что люди недовольны происходящим и хотят что-то изменить, выразить свое негодование, - говорит Солонников. - Когда все спокойно и все хорошо, такая цифра – легитимный и нормальный результат для города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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