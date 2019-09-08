Председатель ЗакСобрания Петербурга пришел на избирательный участок с внучкой

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-08T17:04:47+03:00

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В воскресенье, 8 сентября, проходят выборы Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов. Конечно, одни из первых, кто проявил свою активную гражданскую позицию - сами политики. "Комсомолка" писала, что на своих избирательных участках побывали кандидаты в губернаторы - Александр Беглов, Надежда Тихонова и Михаил Амосов, а также председатель Совфеда Валентина Матвиенко, она специально приехала в Северную столицу.

Чуть позже проголосовал на своем избирательном участке № 483 председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Он пришел в школу №172 на улицу Демьяна Бедного вместе с внучкой. Сказал, что это стало доброй семейной традицией.

- Уверен, придет время и наши внуки всегда будут участвовать во всех выборах, выполняя свой гражданский долг, - заявил Вячеслав Макаров. - Они искренне будут любить Россию и наш великий город. Самое важное состоит в том, что поколение победителей, дела которых мы унаследовали, должно знать: их великие подвиги и достижения никогда не будут забыты!

После голосования председатель парламента призвал всех петербуржцев принять участие в выборах, а также сказал, что ожидает достаточно высокую явку.

ИСТОЧНИК KP.RU