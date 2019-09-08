«Зенит» обошел «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:1

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-08T17:49:06+03:00

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Товарищеский матч с «Сочи» завершился победой сине-бело-голубых. «Зенит» обошел команду из Краснодарского края со счетом 2:1.

Петербуржцы появились на поле в следующем составе: Васютин – Ракицкий (капитан команды), Осорио, Маммана – Сутормин, Шатов, Краневиттер, Кузяев, Смольников – Дриусси, Бачинский.

Первый гол они забили сопернику уже на третьей минуте игры. Матиас Краневиттер проникающим пасом вывел Сутормина на ударную позицию слева в штрафной площади. Тот воспользовался моментом и отправил мяч в ворота сочинцев. Для него это был первый гол за петербургскую команду. Второй мяч на 22 минуте забил 19-летний нападающий Максим Бачинский.

Впервые выступил за «Зенит» венесуэльский футболист Йордан Осорио, который присоединился к команде в конце августа. После матча он отметил, что доволен дебютом.

- Очень радостные ощущения! Я приехал сюда показать все, на что способен, и доволен тем, как прошел дебют — и тем, как выступила команда, и тем, как сыграл я, - сказал Осорио. - На любую игру мы выходим с мыслями только о победе, поэтому рады, что доставили радость болельщикам и себе.

Следующий матч петербуржцы проведут в пятницу, 13 сентября. В 9–м туре Российской Премьер-лиги «Зенит» примет тульский «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU