Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов привел на выборы всю семью

СЕГОДНЯ 18:37 2019-09-08T18:37:30+03:00

Он приехал на участок после возложения цветов на на Пискаревском кладбище

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После обеда проголосовал и кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга от партии «Гражданская платформа» Михаил Амосов. Он пришел отдать свой голос на избирательный участок, расположенный в лицее № 470 на улица Бутлерова. Прибыл Михаил Амосов около часа дня. Он пришел вместе с супругой, дочкой и внучкой.

– Привел почти всю семью – всех, кто со мной зарегистрирован, – улыбнулся парламентарий. – Зять прописан в другом месте, поэтому сейчас тоже выполняет эту важную миссию, но на другом участке. Хороший солнечный день. Вроде нормально идет голосование, насколько я понимаю, так что все в порядке.

Он приехал на участок уже в обед, после того, как возложил цветы на на Пискаревском кладбище в честь годовщины начала блокады Ленинграда.

Напомним, что свою гражданскую позицию проявили также другие кандидаты в губернаторы - Александр Беглов, Надежда Тихонова, а также председатель Совфеда Валентина Матвиенко

Чуть позже проголосовал председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Он пришел в школу №172 на улицу Демьяна Бедного вместе с внучкой.

ИСТОЧНИК KP.RU