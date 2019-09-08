2019-09-08T18:38:21+03:00
Общество

На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда

Участники церемонии возложили цветы к подножию Матери-Родины
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Присоединилась к церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга.Присоединилась к церемонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга.
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В воскресенье, 8 сентября, на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Цветы и венки к подножию монумента Матери-Родины возложили ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, депутаты Законодательного собрания, члены Правительств города и Ленинградской области.

Присоединилась к церемонии председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко. Она отметила, что на Пискаревском кладбище испытываешь чувство скорби и огромной благодарности тем, кто ценой своей жизни защитил наш город.

Полицейские почтили память погибших коллег. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО.

Полицейские почтили память погибших коллег. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО.

- Важно хранить эту память, передавать ее следующим поколениям для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось, - сказала Валентина Матвиенко. - Очень правильно, что нынешний учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с уроков, рассказывающих о блокаде. Хранить эту память важно еще и потому, что активизировались некоторые политики, которые усиленно пытаются переписать историю войны, переложить на Россию вину за эту мировую трагедию. Ни чем иным как кощунством, издевательством над исторической памятью, цинизмом это объяснить нельзя.

Также почтили память своих погибших коллег и жителей осажденного города полицейские Северной столицы. Они прошли к памятной доске с именами сотрудников милиции, защищавших Ленинград в годы блокады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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