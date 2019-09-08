Явка на выборах губернатора Петербурга 8 сентября 2019 года на 18:00 составила 23,69%
Только что в Информационном центре Санкт-Петербургской избирательной комиссийи завершился брифинг. Стало известно, сколько людей приняли участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года.
Явка на выборах в Петербурге на 18:00 составила 23,69%. Всего проголосовали 898419 избирателей.
Об этом сообщила зампред избирательной комиссии Санкт-Петербурга Алла Егорова.
В избиркоме не только ведут подсчет, но и принимают звонки по нарушениям. Поступило 75 обращений о нарушениях закона. Все обращения рассматриваются оперативно. Как заявил член комиссии, количество поступивших жалоб не является существенным, ничего серьезно пока не подтверждено.
Кроме того, ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала фейковые сообщения о нарушениях на участках в единый день голосования.
Напоминаем, до закрытия избирательных участков остается час — они закроются ровно в 20:00. В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают муниципальных депутатов и губернатора. За пост главы города борются Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова.
Валентина Матвиенко на выборах в Санкт-Петербурге призвала всех прийти на избирательные участки.Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU
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