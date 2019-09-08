2019-09-08T19:41:43+03:00
Общество

Явка на выборах губернатора Петербурга 8 сентября 2019 года на 18:00 составила 23,69%

В голосовании 8 сентября 2019 года приняли участие почти 900 000 человек
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Явка на выборах губернатора Петербурга на 18:00 составила 23,69%Явка на выборах губернатора Петербурга на 18:00 составила 23,69%Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Только что в Информационном центре Санкт-Петербургской избирательной комиссийи завершился брифинг. Стало известно, сколько людей приняли участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года.

Явка на выборах в Петербурге на 18:00 составила 23,69%. Всего проголосовали 898419 избирателей.

Об этом сообщила зампред избирательной комиссии Санкт-Петербурга Алла Егорова.

В избиркоме не только ведут подсчет, но и принимают звонки по нарушениям. Поступило 75 обращений о нарушениях закона. Все обращения рассматриваются оперативно. Как заявил член комиссии, количество поступивших жалоб не является существенным, ничего серьезно пока не подтверждено.

Кроме того, ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала фейковые сообщения о нарушениях на участках в единый день голосования.

Напоминаем, до закрытия избирательных участков остается час — они закроются ровно в 20:00. В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают муниципальных депутатов и губернатора. За пост главы города борются Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова.

Валентина Матвиенко на выборах в Санкт-Петербурге призвала всех прийти на избирательные участки.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Санкт-Петербурга 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина свалился в лестничный пролет с 6 этажа в Колпино
Врио Александр Беглов предварительно лидирует на выборах главы Петербурга
Авария на КАД: Есть пострадавшие, на место прилетал вертолет спасателей
Избирательные участки закрылись в Петербурге
Пятнадцать членов участковых избирательных комиссий в Петербурге отстранили за нарушения
Фонд друзей балтийской нерпы просит петербуржцев рассказать о нерпах на Ладожском озере
Сергей Семак назвал Александра Кокорина, освобожденного по УДО, мечтой любого тренера
На Пискаревском кладбище почтили память жертв блокады Ленинграда
Кандидат в губернаторы Петербурга Михаил Амосов привел на выборы всю семью
«Зенит» обошел «Сочи» в товарищеском матче со счетом 2:1
Новшество выборов 2019: в Москве голосуют за губернатора Санкт-Петербурга
Председатель ЗакСобрания Петербурга пришел на избирательный участок с внучкой
Эксперт прокомментировал «низкую» явку в Санкт-Петербурге на выборах 8 сентября 2019 года
Явка на выборах губернатора Петербурга на 15:00 составила 16,26%
В Петербурге проголосовала старейшая избирательница
«Ушел знатно»: На съезде с КАД грузовик пробил ограждение и вылетел с проезжей части
Санкт-Петербург оказался на 16-м месте по явке на выборах 8 сентября 2019 года
Перед выборами в школе на Васильевком острове нашли часть мины и пневматические винтовки
Преображение города: Пиотровский рассказал, что ждет от нового губернатора Санкт-Петербурга
Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с летней жары
За находку блудного попугая в центре Петербурга обещают 30 тысяч рублей
На Свердловской набережной найден труп в Неве
Явка на выборах губернатора Петербурга на 12:00 составила 6,61%
В Горизбиркоме назвали «фейком» сообщения о нападениях на членов УИК в Петербурге
В Сертолово малютка проглотила острую игрушку и находится в тяжелом состоянии
Таксист с травматом против ножа клиентов: на Колтушском шоссе произошел опасный конфликт
Петра I не пустили на выборы 8 сентября 2019 года в Петербурге