Явка на выборах губернатора Петербурга 8 сентября 2019 года на 18:00 составила 23,69%

СЕГОДНЯ 19:25 2019-09-08T19:41:43+03:00

В голосовании 8 сентября 2019 года приняли участие почти 900 000 человек

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Только что в Информационном центре Санкт-Петербургской избирательной комиссийи завершился брифинг. Стало известно, сколько людей приняли участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019 года.

Явка на выборах в Петербурге на 18:00 составила 23,69%. Всего проголосовали 898419 избирателей.

Об этом сообщила зампред избирательной комиссии Санкт-Петербурга Алла Егорова.

В избиркоме не только ведут подсчет, но и принимают звонки по нарушениям. Поступило 75 обращений о нарушениях закона. Все обращения рассматриваются оперативно. Как заявил член комиссии, количество поступивших жалоб не является существенным, ничего серьезно пока не подтверждено.

Кроме того, ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала фейковые сообщения о нарушениях на участках в единый день голосования.

Напоминаем, до закрытия избирательных участков остается час — они закроются ровно в 20:00. В воскресенье, 8 сентября, петербуржцы выбирают муниципальных депутатов и губернатора. За пост главы города борются Михаил Амосов, Александр Беглов и Надежда Тихонова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/730810" frameborder="0"></iframe> Валентина Матвиенко на выборах в Санкт-Петербурге призвала всех прийти на избирательные участки.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU