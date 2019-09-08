Фонд друзей балтийской нерпы просит петербуржцев рассказать о нерпах на Ладожском озере

СЕГОДНЯ 19:59 2019-09-08T19:59:12+03:00

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Фонд друзей балтийской нерпы запускает масштабный проект, который поможет защитить кольчатых нерп на Ладожском озере. Для этого им понадобится помощь рыбаков. Чтобы понять, как защитить их улов от тюленей, а «воришек» - от гибели в сетях, они просят поделиться сведениями об обитателях Ладоги.

- Решить проблему конфликта ладожской нерпы и рыболовства невозможно только силами ученых или индивидуальными обращениями, - объясняют в Фонде. - Если Вы занимаетесь рыболовным промыслом, любите рыбалку, регулярно работаете на Ладожском озере или выезжаете на озеро время от времени отдохнуть на природе и половить рыбу, помогите нам в сборе информации о встречаемости нерпы на Ладоге, сообщите о случаях хищничества нерпы на сетях или о случайном прилове нерпы в сети.

С помощью исследования волонтеры надеются привлечь к проблеме внимание властей и других контролирующих органов. Поделиться важными сведениями можно с помощью специальной анкеты.

ИСТОЧНИК KP.RU