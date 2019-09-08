Фонд друзей балтийской нерпы просит петербуржцев рассказать о нерпах на Ладожском озере
Фонд друзей балтийской нерпы запускает масштабный проект, который поможет защитить кольчатых нерп на Ладожском озере. Для этого им понадобится помощь рыбаков. Чтобы понять, как защитить их улов от тюленей, а «воришек» - от гибели в сетях, они просят поделиться сведениями об обитателях Ладоги.
- Решить проблему конфликта ладожской нерпы и рыболовства невозможно только силами ученых или индивидуальными обращениями, - объясняют в Фонде. - Если Вы занимаетесь рыболовным промыслом, любите рыбалку, регулярно работаете на Ладожском озере или выезжаете на озеро время от времени отдохнуть на природе и половить рыбу, помогите нам в сборе информации о встречаемости нерпы на Ладоге, сообщите о случаях хищничества нерпы на сетях или о случайном прилове нерпы в сети.
С помощью исследования волонтеры надеются привлечь к проблеме внимание властей и других контролирующих органов. Поделиться важными сведениями можно с помощью специальной анкеты.
ИСТОЧНИК KP.RU