СЕГОДНЯ 20:08 2019-09-08T20:08:09+03:00

Пятнадцать членов участковых избирательных комиссий в Петербурге отстранили за нарушения Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 15 исков на рассмотрении в суде

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Единый день голосования относительно спокойно проходит в Петербурге. В воскресенье, 8 сентября, в городе выбирают будущего губернатора и муниципальных депутатов. Сообщения о нарушениях поступают, но они не критические. Есть также информация, что в этих нарушениях замечены и члены избирательных комиссий.

Так четырнадцать членов УИК уже отстранили от работы.

- Основные причины для обращения в суд: административные ответчики проводили фото- и видеосъемку у мест выдачи бюллетеней, пытались проводить агитацию, брали интервью у избирателей на территории избирательного участка, заглядывали в кабинки для голосования, устанавливали баннеры с портретами кандидатов недалеко от участков, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Слушания ещё по 15 административным исковым заявлениям с похожими претензиями в суде продолжаются.

Мировой судья судебного участка №111 оштрафовал на 1 000 рублей мужчину, который раскидывал агитационные листовки в почтовые ящики. Колпинский районный суд ну ту же сумму оштрафовал трех человек за установку баннера с фотографиями кандидатов у дома №1 по улице Труда.

Мировой судья Василеостровского района зарегистрировал два материала на кандидатов в депутаты, который расклеивали на водосточных трубах листовки в честь самих себя.

В Приморском районном суде зарегистрировали интересный иск - петербуржец утверждает, что ему не дали проголосовать.

ИСТОЧНИК KP.RU