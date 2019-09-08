2019-09-08T20:52:53+03:00
Общество

Избирательные участки закрылись в Петербурге

Сейчас начнется подсчет голосов
Алена ЧИЧИГИНА
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Избирательные участки закрылись в ПетербургеИзбирательные участки закрылись в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге закончилось голосование на губернаторских и муниципальных выборах. В 20.00 закрылись двери избирательных участков. Сейчас начнется подсчет голосов. Явка на выборах в Петербурге на 18:00 составила 23,69%. Всего проголосовали 898419 избирателей. В скором времени будет известна цифра по данным на 20.00. Первые предварительные результаты голосования станут известны в ночь с 8 на 9 сентября.

Как сообщают в избиркоме, единый день голосования относительно спокойно проходит в Петербурге. В воскресенье, 8 сентября, в городе выбирают будущего губернатора и муниципальных депутатов. Сообщения о нарушениях поступают, но они не критические. Есть также информация, что в этих нарушениях замечены и члены избирательных комиссий. 15 человек уже отстранили.

Всего в избирком поступило 105 обращений о нарушениях.

- Из них конкретно выборам губернатора посвящено, всего пять, - заявил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа. - Остальные связаны либо с муниципальными выборами, либо с недостатками в организации работы избирательных комиссий.

Значительная часть касается надомного голосования. Представители комиссии подчеркнули, что большинство жалоб не находит подтверждения.

Кроме того, Санкт-Петербургская избирательная комиссия зафиксировала фейковые сообщения о нарушениях.

Подробности о том, как шло голосование, можно прочитать в трансляции Выборы губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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