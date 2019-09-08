Авария на КАД: Есть пострадавшие, на место прилетал вертолет спасателей

СЕГОДНЯ 21:10 2019-09-08T21:10:09+03:00

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Нередко КАД в Санкт-Петербурге – место одних из самых страшных аварий. Сегодня около 8 вечера между Пискаревкой и Шафировским проспектом там случилось тройное ДТП. Судя по фотографиям в соцсетях и словам очевидцев, на обочине КАД стояли машина «Яндекс.Такси» и черная KIA. Возможно, они ремонтировались. В этот момент в них влетел серебряный Volkswagen.

- Я ехал по самому левому ряду и краем глаза видел, как серебряный автомобиль на огромной скорости летел по обочине и вдруг увидел там две припаркованные машины. Он резко затормозил с дымом из под колёс, но не успел и на большой скорости врезался в эти авто. От удара я видел, как три человека синхронно летели по воздуху, - делится подробностями происшествия очевидец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Информация о пострадавших разнится. Однако можно предположить, что если на место происшествия вылетел спасательный вертолет, то травмы более чем серьезные.

ИСТОЧНИК KP.RU