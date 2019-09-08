Мужчина свалился в лестничный пролет с 6 этажа в Колпино

СЕГОДНЯ 21:34 2019-09-08T21:34:06+03:00

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Ночью 7 сентября 46-летний мужчина свалился прямиком в лестничный пролет в подъезде одного из домов в Колпино. Неизвестны обстоятельства произошедшего: был ли он пьян или же ему элементарно не повезло с координацией. К счастью, мужчина чудом остался жив. Но список его травм и последующих лечебных мероприятий тянет на целый том больничной карты.

- Врачи диагностировали у пострадавшего множественные повреждения: кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, гематома лба, закрытые переломы костей носа, груди, таза, а также поясничного отдела позвоночника, - пояснил редакции «Комсомолки» источник в правоохранительных органах.

За жизнь мужчин каждый час борются медики. Известно, что его госпитализировали в шоковую реанимацию Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И.Джанелидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU