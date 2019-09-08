В Петербурге доставщики еды пересели на коней

8 Сент. 22:15 2019-09-08T22:15:45+03:00

На коне бывают не только рыцари, но и развозчики шавермы. Фото: СОЦСЕТИ

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Доставщики еды пересели с велосипедов на... лошадей. За уходящие выходные жители Невского района неоднократно замечали эффектную всадницу, разъезжавшую по улицам. Оказалось, что женщина доставляла покупателям по заказу еды на дом шаверму. Очевидцы не только улыбались и завороженно следовали по пятам за женщиной и ее конем, но и делились своими комментариями и шутками на тему в сообществе «Наш дом - Невский Район» Вконтакте:

- Переплюнула всех самокатчиков! Теперь ожидаем доставку на верблюдах!

- Этот парень с фотографии выходит, ни о чем не подозревая, из парадной, а тут ему в нос лошадь тычет.

- Бред сивой кобылы!

- А олени лучше!

- А как парковать?

Однако не всем понравился такой креатив. Особо сердобольные жители района отмечают, что лошади в городе наверняка приходится плохо, так как это не их естественная среда обитания, а асфальт плохо влияет на суставы животного.

ИСТОЧНИК KP.RU