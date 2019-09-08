«Единая Россия» лидирует на муниципальных выборах в Петербурге

8 Сент. 22:14 2019-09-08T22:14:47+03:00

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После того, как закрылись двери избирательных участков и начался подсчет голосов, объявили данные экзит-полов. Это данные опросов, которые были проведены среди проголосовавших в более чем 50 муниципальных образованиях города. В целом выборы проходят в 110 муниципальных образованиях Северной столицы. Первые оперативные данные показывают: партия «Единая Россия» уверенно лидирует на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге.

- Наши избиратели, наши люди так оценили стратегию партии не только предвыборную, но и довыборную. А это почти два десятка лет ежедневной работы с мыслью о городе, с мыслью о петербуржцах. Это реализация партийных проектов, это работа мощного передового отряда партии – фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании города, - отметил секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Он также подчеркнул, что голосование проходило абсолютно спокойно, он сам видел, как люди приходили целыми семьями, с друзьями на избирательные участки, делали свой выбор «с холодной головой».

ИСТОЧНИК KP.RU