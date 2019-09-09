Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга с большим отрывом

СЕГОДНЯ 06:17 2019-09-09T06:20:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге продолжается подсчет голосов за кандидатов в губернаторы города, выборы которого прошли накануне в воскресенье, 8 сентября 2019 года. По состоянию на шесть часов утра 9 сентября обработано уже большая часть протоколов голосования – 88,37%. По представленным результатам уже можно сказать, что лидирующую позицию занимает самовыдвиженец Александр Беглов.

- По состоянию на 6:00 уже подсчитано 88,37% протоколов голосования. По предварительным данным лидерство сохраняется за кандидатом-самовыдвиженцем Александром Бегловым. У него 64,60% всех голосов, - говорится в отчете ЦИК.

Так, за Беглова проголосовали 645684 избирателей. На втором месте после него идет Надежда Тихонова, кандидат от партии «Справедливая Россия». За нее отдали голоса 168727 петербуржцев, это 16,88% от всех протоколов. За выдвиженца от фракции «Гражданская платформа» Михаила Амосова проголосовали 158679 горожан, это 15,88%.

Подсчет голосов еще продолжается. Окончательные результаты выборов губернатора города на Неве будут объявлены после того, как проверка всех протоколов завершится. Отметим, что накануне итоговая явка на выборах в Петербурге составила 41,62%.

ИСТОЧНИК KP.RU