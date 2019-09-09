Бетономешалка потушила горящий каршеринг в Калининском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 06:46 2019-09-09T06:46:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером, 8 сентября, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Автомобиль каршеринга загорелся прямо на улице, на пересечении проспектов Металлистов и Пискаревского. Потушить воспламенившуюся машину удалось еще до приезда спасателей. Неравнодушным оказался водитель бетономешалки, который и помог справиться с огнем.

- Представители каршеринга сказали, что всему виной старый катализатор. Возможно масло попало на него и стало гореть, полыхнуло моментально. Они сказали, что такое постоянно у них случается, - поведал в соцсети один из очевидцев произошедшего.

Благо, пока водитель миксера помогал тушить пожар, на место ЧП быстро приехали спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов. Пожарные принялись за дело и уже через пару минут пламя было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет.

Автомобиль обгорел сильно, но пламя не успело распространиться на другие автомобили и повредить их. Петербуржцы в соцсети опасаются, что это не единственная неисправная машина для аренды. Поэтому не известно, сколько еще по городу авто, требующих ремонта, ведь на них каждый день ездят люди.

Горящий каршеринг в Петербурге потушили с помощью бетономешалки .

ИСТОЧНИК KP.RU