Бетономешалка потушила горящий каршеринг в Калининском районе Петербурга
Накануне вечером, 8 сентября, в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Автомобиль каршеринга загорелся прямо на улице, на пересечении проспектов Металлистов и Пискаревского. Потушить воспламенившуюся машину удалось еще до приезда спасателей. Неравнодушным оказался водитель бетономешалки, который и помог справиться с огнем.
- Представители каршеринга сказали, что всему виной старый катализатор. Возможно масло попало на него и стало гореть, полыхнуло моментально. Они сказали, что такое постоянно у них случается, - поведал в соцсети один из очевидцев произошедшего.
Благо, пока водитель миксера помогал тушить пожар, на место ЧП быстро приехали спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов. Пожарные принялись за дело и уже через пару минут пламя было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет.
Автомобиль обгорел сильно, но пламя не успело распространиться на другие автомобили и повредить их. Петербуржцы в соцсети опасаются, что это не единственная неисправная машина для аренды. Поэтому не известно, сколько еще по городу авто, требующих ремонта, ведь на них каждый день ездят люди.
Горящий каршеринг в Петербурге потушили с помощью бетономешалки .
ИСТОЧНИК KP.RU