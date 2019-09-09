2019-09-09T07:06:55+03:00
Общество

Странные люди с гигантскими головами кроликов напугали жителей Петербурга

Горожане заметили необычных персонажей, разгуливающих у школ в Невском районе [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцев напугали люди с головами белых кроликов в Невском районе городаПетербуржцев напугали люди с головами белых кроликов в Невском районе городаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 8 сентября 2019 года, жители Санкт-Петербурга заметили на улицах в Невском районе города странных людей. Двое парней, в возрасте около 20 лет, ходили по району с головами зайцев или кроликов. Огромные маски они белых зверей выглядели достаточно пугающе, что и отметили прохожие, рассказав об этом в социальной сети.

Странные люди с головами зайцев ходили у школ в Невском районе, - рассказал в группе «ВКонтакте» бдительный петербуржец.

Молодые люди в масках ходили вокруг школ в районе Фото: СОЦСЕТИ

Молодые люди в масках ходили вокруг школ в районеФото: СОЦСЕТИ

Кто эти люди – не известно. Они не раздавали никакие рекламные листовки, не призывали народ к какому-либо действию, однако горожане решили, что молодые люди выглядят подозрительно и пугающе.

Многие отметили, что похожие кроличьи головы носили персонажи одного из американских сериалов про подростков с суперсилами. Также петербуржцы вспомнили знаменитую цитату из «Алисы в стране чудес», которая также позже была использована в фильме «Матрица»: «Следуй за белым кроликом». Но никто из горожан так и не рискнул отправиться в путь за этими пугающими головами, чтобы раскрыть тайну.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель перевернул авто на крышу и бросил ее по середине дороги в Мурино
Выборы губернатора Санкт-Петербурга: Подсчитано 95% бюллетеней
Ночью в Петербурге спасли от изнасилования девушку, но упустили преступника
Около 600 квадратных метров горит в промзоне на Ржевке
В Петербурге подсчитано больше 93% всех голосов на выборах губернатора города
Бетономешалка потушила горящий каршеринг в Калининском районе Петербурга
Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга с большим отрывом
В Петербурге доставщики еды пересели на коней
«Единая Россия» лидирует на муниципальных выборах в Петербурге
Мужчина свалился в лестничный пролет с 6 этажа в Колпино
Врио Александр Беглов предварительно лидирует на выборах главы Петербурга
Авария на КАД: Есть пострадавшие, на место прилетал вертолет спасателей
Избирательные участки закрылись в Петербурге
Пятнадцать членов участковых избирательных комиссий в Петербурге отстранили за нарушения
Фонд друзей балтийской нерпы просит петербуржцев рассказать о нерпах на Ладожском озере
Явка на выборах губернатора Петербурга 8 сентября 2019 года на 18:00 составила 23,69%
Сергей Семак назвал Александра Кокорина, освобожденного по УДО, мечтой любого тренера