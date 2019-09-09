Странные люди с гигантскими головами кроликов напугали жителей Петербурга

СЕГОДНЯ 07:06 2019-09-09T07:06:55+03:00

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В воскресенье, 8 сентября 2019 года, жители Санкт-Петербурга заметили на улицах в Невском районе города странных людей. Двое парней, в возрасте около 20 лет, ходили по району с головами зайцев или кроликов. Огромные маски они белых зверей выглядели достаточно пугающе, что и отметили прохожие, рассказав об этом в социальной сети.

Странные люди с головами зайцев ходили у школ в Невском районе, - рассказал в группе «ВКонтакте» бдительный петербуржец.

Молодые люди в масках ходили вокруг школ в районеФото: СОЦСЕТИ

Кто эти люди – не известно. Они не раздавали никакие рекламные листовки, не призывали народ к какому-либо действию, однако горожане решили, что молодые люди выглядят подозрительно и пугающе.

Многие отметили, что похожие кроличьи головы носили персонажи одного из американских сериалов про подростков с суперсилами. Также петербуржцы вспомнили знаменитую цитату из «Алисы в стране чудес», которая также позже была использована в фильме «Матрица»: «Следуй за белым кроликом». Но никто из горожан так и не рискнул отправиться в путь за этими пугающими головами, чтобы раскрыть тайну.

ИСТОЧНИК KP.RU