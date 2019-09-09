2019-09-09T07:26:48+03:00
Политика

В Петербурге подсчитано больше 93% всех голосов на выборах губернатора города

Лидерство все еще сохраняется за кандидатом Александром Бегловым
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге подсчитано 93,18% бюллетеней на выборах губернатора городаВ Санкт-Петербурге подсчитано 93,18% бюллетеней на выборах губернатора городаФото: Олег ЗОЛОТО
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Центральная избирательная комиссия предоставила в 7:00 отчет о проделанной работе. На данный момент проверено и подсчитано 93,18% протоколов голосования за губернатора Санкт-Петербурга. Итоги выборов, которые состоялись накануне 8 сентября 2019 года, будут оглашены позже, но уже сейчас видно лидерство одного из кандидатов.

- По состоянию на 7:00 подсчитано 93,18% бюллетеней. Так, на пост губернатора Санкт-Петербурга продолжает лидировать кандидат-самовыдвиженец Александр Беглов. У него 685960 голосов горожан, это 64,68% от всех проголосовавших, - говорится в отчете ЦИК.

Второе и третье место также сохранились за Надеждой Тихоновой и Михаилом Амосовым. У кандидатки от «Справедливой России» 16,81% голосов – 178284 человек сделали свой выбор в пользу нее. У Амосова 15,86% процентов голосов или 168237.

Стоит отметить, что ранее Надежда Тихонова сделала свой прогноз итогов голосования в эфире Радио «КП-Петербург». Она предположила, что получит порядка 17% от общей массы. Впрочем, политик оказалась почти права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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