Около 600 квадратных метров горит в промзоне на Ржевке

СЕГОДНЯ 07:45 2019-09-09T07:45:48+03:00

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Глубокой ночью с воскресенья на понедельник, 9 сентября, на юге Санкт-Петербурга начался мощный пожар. Жители Красногвардейского района, выглядывая в окна, в ужасом наблюдают огромное пламя в районе Ржевки. Известно, что горит территория промышленной зоны рядом с домом 40 по Лесопарковой улице. Пожарные уже работают на месте.

- Сообщение о пожаре на телефон экстренной службы поступило в 4:16 часов 9 августа. На место выехали спасатели. Оценив обстановку они объявили, что уровень сложности пожара повышен до №1 БИС, - сообщили в МЧС Санкт-Петербурга.

Известно, что возгорание произошло на открытой территории промышленной зоны в районе Ржевка. По предварительным данным огонь охватил 600 квадратных метров строительного мусора.

На данный момент пожарные продолжают бороться с огнем. Для ликвидации пламени на месте работают 40 спасателей и 8 единиц специальной техники. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет.

ИСТОЧНИК KP.RU