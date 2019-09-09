2019-09-09T08:05:24+03:00
Происшествия

Ночью в Петербурге спасли от изнасилования девушку, но упустили преступника

Все произошло напротив Константиновского дворца
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы спасли от изнасилования женщину в СтрельнеПетербуржцы спасли от изнасилования женщину в СтрельнеФото: СОЦСЕТИ
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В ночь на понедельник, 9 сентября, в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина напал на женщину и попытался ее изнасиловать. Однако неравнодушные прохожие заметили шум и борьбу, и пришли на помощь несчастной. Женщину удалось спасти, а вот опасный человек успел сбежать. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

- Только что предотвращено изнасилование напротив Константиновского дворца в Стрельне, - рассказали свидетели в соцсети.

Подробных описаний подозреваемого насильника очевидцы не предоставили. Только рассказали, что внешне он похож на выходца из Средней Азии, а также опубликовали размытую фотографию человека со спины. Судя по снимку, подозреваемый был одет во все черное с темной сумкой через плечо.

Отмечается, что мужчина ушел безнаказанным. Спасители женщины хотели задержать его, однако отступили, заявив, что у него был в кармане нож.

Подробностей данного случая пока что нет. О том, как чувствует себя потерпевшая, а также написала ли она заявление в полицию, ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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