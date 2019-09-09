Выборы губернатора Санкт-Петербурга: Подсчитано 95% бюллетеней

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-09T08:35:59+03:00

Всего пять процентов протоколов осталось учесть для оглашения итогов голосования

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Совсем немного осталось до оглашения итоговых результатов выборов губернатора Санкт-Петербурга. К 8:00 понедельника, 9 сентября, центральный избирательный комитет (ЦИК) объявил о том, что подсчитано уже 95% всех бюллетеней. Осталось еще пять. После предыдущий объявлений предварительных итогов по состоянию на 7:00, картина поменялась не очень сильно. Лидерство сохраняется за кандидатом-самовыдвиженцев Александром Бегловым.

- За Александра Беглова свои голоса отдали 698452 избирателей, это 64,58% от общего числа, - говорится в отчете ЦИК.

Над отметить, что в процентном соотношении распределение мест по итогам голосования остается примерно таким же, как и на 6 и 7 часов утра. Так, следом за Бегловым идет Надежда Тихонова. У нее 182436 голосов горожан – 16,87%. Буквально на один процент от нее отстает третий кандидат – Михаил Амосов. У него 171990 голосов петербуржцев, что составляет 15,90% от общей массы.

Осталось совсем не много и петербуржцы узнают имя своего нового градоначальника.

ИСТОЧНИК KP.RU