Петербурженка разыскивает без вести пропавшую 80-летнюю маму с тяжелой болезнью

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-09T09:30:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Санкт-Петербурга бросила в соцсети клич о помощи: женщина потеряла свою 80-летнюю маму и просит неравнодушных людей о помощи в ее поисках. По словам дочери, пенсионерка вчера, 8 сентября, около половины шестого вечера прогуливалась по улице Рузовской. Что случилось дальше – неизвестно, но домой она так и не пришла. Ситуацию осложняет то, что у пожилой женщины болезнь Альцгеймера – она нуждается в медицинской помощи и может не ориентироваться в пространстве.

- Сегодня пропала мама - Харитонова Нина Алексеевна. 80 лет. Болезнь Альцгеймера, плохая память. Гуляла по Рузовской улице в 17:20. Домой не пришла. Нуждается в помощи. Помогите!!! Тел: 89213059469 дочь, - написала женщина в социальной сети.

К поиску женщины также подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Приметы пропавшей: рост 154 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, серые глаза. В день исчезновения на пенсионерке были голубая удлиненная куртка, зеленые пиджак и юбка, коричневые туфли.

ИСТОЧНИК KP.RU