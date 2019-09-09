2019-09-09T10:11:30+03:00
Происшествия

В Отрадном мужчина пришел в гости к девушке и надругался над ее бабушкой

Полиция задержала злоумышленника с цыганской внешностью
Ксения АЛЕШИНА
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В Ленобласти задержали парня, изнасиловавшего пенсионеркуВ Ленобласти задержали парня, изнасиловавшего пенсионеркуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В городе Отрадное Кировского района Ленинградской области 83-летняя пенсионерка стала жертвой насильника. С заявлением в полицию с просьбой привлечь негодяя к уголовной ответственности обратился ее внук.

- Утром, 8 сентября, в доме по месту жительства пенсионерки на нее напал неизвестный мужчина цыганской внешности, хотел изнасиловать и украл деньги, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, в этот день около шести утра в дверь ее частного дома постучался мужчина, который якобы пришел навестить ее внучку. Злоумышленник стал угрожать старушке, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем скрылся с места преступления.

Пожилая женщина запомнила, как выглядел нападавший, и сообщила его приметы сотрудникам полиции. Правоохранителям удалось найти и задержать мужчину. Оказалось, что он не имеет места работы и проживает в этом же городе. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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