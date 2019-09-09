Три микроавтобуса столкнулись в Ленобласти: Погибли два человека

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-09T11:05:20+03:00

ГИБДД выясняет обстоятельства смертельной аварии в Ленобласти, в которой погибли два человека / Фото: ГУ МВД Петербурга

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Рано утром в понедельник, 9 сентября, на 115 километре Киевского шоссе в Лужском районе Ленинградской области произошло страшное ДТП. На трассе столкнулись сразу три крупногабаритных автомобиля – микроавтобусы. От удара машины разлетелись по дороге. По меньшей мере два человека погибли.

- Смертельное ДТП произошло около 8:30 часов. На трассе столкнулись три микроавтобуса: Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Точные причины аварии еще не установлены. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что один из автомобилей выскочил на встречную полосу. Сейчас все обстоятельства выясняются.

Что касаемо людей, то погибли два человека. Личности их не уточняются. Кроме того, пока что нет информации по пострадавшим, а также количеству пассажиров, которые находились на тот момент в микроавтобусах. На месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU