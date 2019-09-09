Борец из Дагестана приехал в Петербург на соревнования, а попал в полицию с наркотиками и оружием

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-09T11:46:42+03:00

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Накануне, 8 сентября, в Петербурге в ходе ночной погони сотрудники ГИБДД задержали спортсмена-единоборца с его другом экс-полицейским, которые разъезжали по городу с оружием и наркотиками. По всей видимости, молодые люди чувствовали себя очень уверенно и безнаказанно, так как у бывшего правоохранителя сохранилось удостоверение, которое он уверенно продемонстрировал сотрудникам дорожной полиции. Однако это парням не помогло.

- В 4 часа ночи 8 сентября на Приморском проспекте сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль Toyota Camry, однако водитель не отреагировал на требование. Когда машину после непродолжительной погони остановили, водитель предъявил удостоверение на свое имя оперуполномоченного УТ МВД по СЗФО действительное до 2023 года. Однако при быстрой проверке оказалось, что парень был уволен со службы в мае 2019 года, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оба парни в машине родом из Дагестана. Тот что был за рулем с удостоверением полицейского, 24-летний молодой человек, сейчас безработный. Второй 23-летний спортсмен, приехал из Дагестана пару дней назад на соревнования по единоборствам.

Каковы спортивные успехи гостя Петербурга не известны, а вот развлечения примерно ясны. Под пассажирским сиденьем в машине правоохранители нашли пистоле ТТ с семью патронами, один из которых боевой, пакетик с белым порошком. В багажнике лежала бейсбольная бита.

Оружие отправили на экспертизу, как и пакетик в порошком. Что касается молодых людей, то они допрошены. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU