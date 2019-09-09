Обработано 98,93% бюллетеней: После выборов в Санкт-Петербурге по-прежнему лидирует Александр Беглов

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-09T12:18:04+03:00

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В Петербурге подсчет голосов за кандидатов в губернаторы подходит к завершению. По состоянию на 11:00 утра 9 сентября проверено уже 98,93 процентов протоколов голосования. А явка в городе составила 30,08 процентов. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

Лидирует по результатам обработанных протоколов кандидат-самовыдвиженец Александр Беглов с результатом 64,47 процентов. За него отдали свои голоса 726 787 избирателей. На втором месте находится кандидат от партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. У нее – 16,85 процента голосов. У Михаила Амосова, выдвиженца от фракции «Гражданская платформа», чуть меньше – 15,99 процента.

По закону результаты выборов должны быть определены не позднее чем, через 8 дней со дня голосования. Но, судя по всему, в Петербурге итоги станут ясны намного раньше.

– Будем стараться сделать это как можно раньше, – отметил Виктор Миненко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/730968" frameborder="0"></iframe> В Избиркоме озвучили последние данные по явке на выборах в Санкт-Петербурге.Анна ПОСЛЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU