2019-09-09T13:25:11+03:00
Общество

Внимание, фальшивка: Какие денежные купюры чаще всего подделывают в Петербурге

Новые банкноты в две тысячи и 200 рублей чаще всего встречаются настоящими
Лилия КОЗЛОВА
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Эксперт рассказал, какие рублевые купюры чаще подделывают в ПетербургеЭксперт рассказал, какие рублевые купюры чаще подделывают в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Фальшивомонетчики в Петербурге не дремлют. Во втором квартале 2019 года в Северо-Западном федеральном округе нашли больше тысячи поддельных денежных купюр и монет. Как правило, жулики пытаются скопировать банкноты посерьезнее, номиналом в пять тысяч рублей.

- В Петербурге выявлено 971 фальшивых купюр. Большая часть из них сделаны под пятитысячные банкноты – это 708 фальшивок. Но надо отметить, что в прошлом году пятитысячных подделок было а пять процентов больше, - пишет «Мойка78» со ссылкой на заместителя начальника Северо-Западного главного управления Банка России Павла Шаптала.

Еще 198 фальшивых купюр были номиналом в тысячу рублей, 11 бумажек по 500 рублей, четыре сторублевые и даже одна 50-рублевая банкнота. Оказалось, что фальшивомонетчикам было даже не лень подделывать пятирублевые монеты. Таких за год нашли две штуки.

А что касается купюр в две тысячи рублей или 200 рублей, то их подделывают крайне редко. Все дело в новых сложных способах защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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