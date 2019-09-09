2019-09-09T13:37:12+03:00
Происшествия

На Ленинском проспекте петербуржцев кормят несвежей шавермой

Пользователь соцсети утверждает, что в блюдо из лаваша добавляют старое мясо
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Петербуржцы жалуются на старое мясо в шаверме на Ленинском проспектеПетербуржцы жалуются на старое мясо в шаверме на Ленинском проспектеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В одной из точек Санкт-Петербурга, где делают шаверму, ее качество вызывает слишком большие сомнения. Речь идет о заведении, расположенном на Ленинском проспекте. По словам посетителя, людям здесь продают шаверму, в которую добавляют мясо не первой свежести. Как рассказал мужчина, подобная ситуация происходит неоднократно. О вопиющем нарушении он сообщил в соцсети, снабдив свой пост фотографиями.

- Кормят очень плохо, ибо мясо старое не выкидывают, а складывают в ведерко и подмешивают вам вместо свежего. Вижу не в первый раз. В этот раз успел сфотографировать, пока его не заныкали снова, - пишет мужчина.

Многие пользователи соцсети в комментариях выразили отвращение к подобным заведениям, а некоторые, к слову, поддержали эту торговую точку, заявив, что их устраивает качество шавермы.

- Так везде и всегда делали, особенно в круглосуточных в ночное время, когда клиентов мало и вертеть бобину с мясом смысла мало.

- Я сам только здесь беру шаву, рядом с домом потому что, и всегда доволен. Было пару раз не очень и то из-за повара стажера, который свернул плохо.

Напомним, что минувшим летом более 30 человек попали в больницу с острым отравлением, съев шаверму в кафе "Евро-Кебаб" на проспекте Непокаренных. Тогда же произошла вспышка сальмонеллы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю с улиц Петербурга вывезли больше 2 тысяч тонн мусора
Ленинградский зоопарк изменит режим работы
Метро Петербурга объявило конкурс «стишков-пирожков»
Внимание, фальшивка: Какие денежные купюры чаще всего подделывают в Петербурге
Герой войны и заслуженный юрист России умер в Петербурге
Китай хочет увеличить туристический поток в Петербург до 5 миллионов человек
Петербурженки попали в ТОП-5 самых красивых женщин в России
Обработано 98,93% бюллетеней: После выборов в Санкт-Петербурге по-прежнему лидирует Александр Беглов
Борец из Дагестана приехал в Петербург на соревнования, а попал в полицию с наркотиками и оружием
Три микроавтобуса столкнулись в Ленобласти: Погибли два человека
Тело мужчины с татуировкой в виде доллара нашли в кустах в Петербурге
Пьяный таксист устроил ДТП, пытался скрыться, но въехал в конный клуб в Петербурге
В Отрадном мужчина пришел в гости к девушке и надругался над ее бабушкой
Петербуржец отправился в лес за грибами, а нашел труп рыжей женщины