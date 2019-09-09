На Ленинском проспекте петербуржцев кормят несвежей шавермой

СЕГОДНЯ 13:37 2019-09-09T13:37:12+03:00

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В одной из точек Санкт-Петербурга, где делают шаверму, ее качество вызывает слишком большие сомнения. Речь идет о заведении, расположенном на Ленинском проспекте. По словам посетителя, людям здесь продают шаверму, в которую добавляют мясо не первой свежести. Как рассказал мужчина, подобная ситуация происходит неоднократно. О вопиющем нарушении он сообщил в соцсети, снабдив свой пост фотографиями.

- Кормят очень плохо, ибо мясо старое не выкидывают, а складывают в ведерко и подмешивают вам вместо свежего. Вижу не в первый раз. В этот раз успел сфотографировать, пока его не заныкали снова, - пишет мужчина.

Многие пользователи соцсети в комментариях выразили отвращение к подобным заведениям, а некоторые, к слову, поддержали эту торговую точку, заявив, что их устраивает качество шавермы.

- Так везде и всегда делали, особенно в круглосуточных в ночное время, когда клиентов мало и вертеть бобину с мясом смысла мало.

- Я сам только здесь беру шаву, рядом с домом потому что, и всегда доволен. Было пару раз не очень и то из-за повара стажера, который свернул плохо.

Напомним, что минувшим летом более 30 человек попали в больницу с острым отравлением, съев шаверму в кафе "Евро-Кебаб" на проспекте Непокаренных. Тогда же произошла вспышка сальмонеллы.

ИСТОЧНИК KP.RU