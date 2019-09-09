2019-09-09T14:13:32+03:00
Общество

Метро Петербурга объявило конкурс «стишков-пирожков»

Принять участие в нем может любой желающий до 16 сентября
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Подземка Северной столицы проводит конкурс «стишков-пирожков».Подземка Северной столицы проводит конкурс «стишков-пирожков».Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Пассажирам петербургской подземки предлагают поупражняться в сочинительстве и остроумии. Творческий конкурс на создание четверостиший объявили в метро.

– На этот раз мы решили дать возможность пассажирам проявить весь их креатив в конкурсе «стишков-пирожков» «Лучше на метро», – рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Условия творческого соревнования просты: нужно придумать смешной стишок, но в нем обязательно должна прозвучать фраза «Лучше на метро». Отправить свое «творение» любой желающий может электронным письмом на адрес metrospbphoto@yandex.ru до 16 сентября. А итоги подземка подведет 19 сентября.

Для примера петербургский метрополитен опубликовал свой «стишок-пирожок»:

С сосулькой на носу Михалыч

Стоит на остановке в снег.

И думает: ведь я простыну,

Поехал б лучше на метро.

Кстати, конкурс приурочили к Европейской неделе мобильности. Она традиционно начинается 16 сентября, а завершается 22 сентября – во Всемирный День без автомобиля. Во время мероприятий привлекают внимание к проблемам экологии, избыточного количества автомобилей на дорогах, а также развития общественного транспорта, проводят велопарады и другие акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю с улиц Петербурга вывезли больше 2 тысяч тонн мусора
Ленинградский зоопарк изменит режим работы
На Ленинском проспекте петербуржцев кормят несвежей шавермой
Внимание, фальшивка: Какие денежные купюры чаще всего подделывают в Петербурге
Герой войны и заслуженный юрист России умер в Петербурге
Китай хочет увеличить туристический поток в Петербург до 5 миллионов человек
Петербурженки попали в ТОП-5 самых красивых женщин в России
Обработано 98,93% бюллетеней: После выборов в Санкт-Петербурге по-прежнему лидирует Александр Беглов
Борец из Дагестана приехал в Петербург на соревнования, а попал в полицию с наркотиками и оружием
Три микроавтобуса столкнулись в Ленобласти: Погибли два человека
Тело мужчины с татуировкой в виде доллара нашли в кустах в Петербурге
Пьяный таксист устроил ДТП, пытался скрыться, но въехал в конный клуб в Петербурге
В Отрадном мужчина пришел в гости к девушке и надругался над ее бабушкой
Петербуржец отправился в лес за грибами, а нашел труп рыжей женщины