Метро Петербурга объявило конкурс «стишков-пирожков»

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-09T14:13:32+03:00

Принять участие в нем может любой желающий до 16 сентября

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Пассажирам петербургской подземки предлагают поупражняться в сочинительстве и остроумии. Творческий конкурс на создание четверостиший объявили в метро.

– На этот раз мы решили дать возможность пассажирам проявить весь их креатив в конкурсе «стишков-пирожков» «Лучше на метро», – рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Условия творческого соревнования просты: нужно придумать смешной стишок, но в нем обязательно должна прозвучать фраза «Лучше на метро». Отправить свое «творение» любой желающий может электронным письмом на адрес metrospbphoto@yandex.ru до 16 сентября. А итоги подземка подведет 19 сентября.

Для примера петербургский метрополитен опубликовал свой «стишок-пирожок»:

С сосулькой на носу Михалыч

Стоит на остановке в снег.

И думает: ведь я простыну,

Поехал б лучше на метро.

Кстати, конкурс приурочили к Европейской неделе мобильности. Она традиционно начинается 16 сентября, а завершается 22 сентября – во Всемирный День без автомобиля. Во время мероприятий привлекают внимание к проблемам экологии, избыточного количества автомобилей на дорогах, а также развития общественного транспорта, проводят велопарады и другие акции.

ИСТОЧНИК KP.RU