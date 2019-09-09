Ленинградский зоопарк изменит режим работы

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-09T14:31:07+03:00

С 10 сентября время на посещение зоосада по будням сократится

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Ленинградский зоопарк Санкт-Петербурга, который находится на станции метро «Горьковская» меняет свой режим работы. Начиная со вторника, 10 сентября, зоосад будет открыт на один час меньше по будням. Зато на выходных гулять между клеток и вольеров с различными экзотическими зверьми можно будет как и раньше с 10 утра до 20 вечера.

- Внимание, Ленинградский зоопарк меняет режим работы. С 10 сентября 2019 года зоопарк будет открыт по будним дням с 10:00 до 19:00, по выходным дням с 10:00 до 20:00, - сообщила администрация зоопарка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также сотрудники зоопарка напомнили посетителям, что кассы закрываются на час раньше. Соответственно, придя в зоопарк за 30 минут до его закрытия, есть вероятность уже не попасть в него.

Ленинградский зоопарк постоянно радует посетителей, рассказывая о своих постояльцах. Недавно сотрудники показали новорожденного малыша, появившегося в семье бурых капуцинов. Маленькая обезьянка родилась у приматов 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU