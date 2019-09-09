2019-09-09T14:34:22+03:00
Общество

За неделю с улиц Петербурга вывезли больше 2 тысяч тонн мусора

Со 2 по 8 сентября в городе отработали 8 тысяч смен дворников
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
За неделю с улиц Северной столицы вывезли 2,1 тысячи тонн мусора. Фото: gov.spb.ruЗа неделю с улиц Северной столицы вывезли 2,1 тысячи тонн мусора. Фото: gov.spb.ru
Изменить размер текста:

Комитет по благоустройству по традиции отчитался о ходе уборки города за прошедшую неделю. Так, со 2 по 8 сентября с улиц Северной столицы вывезли 2,1 тысячи тонн смета и мусора. На очистку дорог и тротуаров за семь дней техника выходила 4,7 тысяч смен. А дворники по всему городу за неделю отработали больше 8 тысяч смен. Кроме того, не только убирали мусор, пыль и грязь, но и проводили влажную уборку.

- Для влажной уборки города было израсходовано 25,7 тысячи кубометров воды. Всего с начала сезона предприятия использовали более 800 тысяч кубометров воды, - отметили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Дворники и дорожники, конечно, продолжают трудиться. В этот понедельник, 9 сентября, улицы и тротуары города на Неве делают чистыми 839 работников ручного труда. А также на уборку выдвинулись 354 машин спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ленинградский зоопарк изменит режим работы
Метро Петербурга объявило конкурс «стишков-пирожков»
На Ленинском проспекте петербуржцев кормят несвежей шавермой
Внимание, фальшивка: Какие денежные купюры чаще всего подделывают в Петербурге
Герой войны и заслуженный юрист России умер в Петербурге
Китай хочет увеличить туристический поток в Петербург до 5 миллионов человек
Петербурженки попали в ТОП-5 самых красивых женщин в России
Обработано 98,93% бюллетеней: После выборов в Санкт-Петербурге по-прежнему лидирует Александр Беглов
Борец из Дагестана приехал в Петербург на соревнования, а попал в полицию с наркотиками и оружием
Три микроавтобуса столкнулись в Ленобласти: Погибли два человека
Тело мужчины с татуировкой в виде доллара нашли в кустах в Петербурге
Пьяный таксист устроил ДТП, пытался скрыться, но въехал в конный клуб в Петербурге
В Отрадном мужчина пришел в гости к девушке и надругался над ее бабушкой
Петербуржец отправился в лес за грибами, а нашел труп рыжей женщины