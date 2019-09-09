За неделю с улиц Петербурга вывезли больше 2 тысяч тонн мусора

СЕГОДНЯ 14:34 2019-09-09T14:34:22+03:00

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Комитет по благоустройству по традиции отчитался о ходе уборки города за прошедшую неделю. Так, со 2 по 8 сентября с улиц Северной столицы вывезли 2,1 тысячи тонн смета и мусора. На очистку дорог и тротуаров за семь дней техника выходила 4,7 тысяч смен. А дворники по всему городу за неделю отработали больше 8 тысяч смен. Кроме того, не только убирали мусор, пыль и грязь, но и проводили влажную уборку.

- Для влажной уборки города было израсходовано 25,7 тысячи кубометров воды. Всего с начала сезона предприятия использовали более 800 тысяч кубометров воды, - отметили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Дворники и дорожники, конечно, продолжают трудиться. В этот понедельник, 9 сентября, улицы и тротуары города на Неве делают чистыми 839 работников ручного труда. А также на уборку выдвинулись 354 машин спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU