Три троллейбуса в Петербурге изменят маршруты на выходные

СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-09T14:52:20+03:00

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Несколько «рогатых» в ближайшие выходные, 14 и 15 сентября, изменят привычный маршрут движения. Это коснется троллейбусов №№2, 23 и 50, рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс». Для них закроется движение по улице Шаврова от проспекта Авиаконструкторов до Комендантского проспекта. Ограничение будет действовать с 5 утра 14 сентября до 5:30 утра 16 сентября. А закрытый участок придется объезжать.

Так, маршрут №2 будет следовать так: от станции метро «Старая Деревня» по Торфяной дороге, затем по Гаккелевской улице, улице Уточкина, проспекту Королева и до конечной на Глухарской улице. Также и в обратную сторону.

Троллейбус №23 поедет от станции метро «Старая Деревня» по Торфяной дороге, Богатырскому проспекту, затем по действующей трассе до Шуваловского проспекта.

Троллейбус №50 поедет от Тихорецкого проспекта по действующей трассе конечной на Комендантской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU