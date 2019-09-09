2019-09-09T15:02:48+03:00
Происшествия

Петербуржец получил почти 3 млн рублей в наследство по липовым документам

Мошенник обманул представителей саратовского банка
Ксения АЛЕШИНА
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Жителю города на Неве удалось получить в кассе банка более 2,86 миллиона рублей.Жителю города на Неве удалось получить в кассе банка более 2,86 миллиона рублей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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34-летний житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом в Саратове по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина получил наследство в банке нечестным способом, предъявив липовые документы. Крупную сумму денег ему якобы завещала после смерти родственница.

- По версии следствия, 16 октября 2018 года злоумышленник находился в помещении дополнительного офиса Саратовского отделения одного из банков, где предоставил сотруднику банка изготовленные совместно с неустановленным лицом в Санкт-Петербурге поддельные свидетельство о смерти якобы его родственницы и документы, предоставляющие ему право на распоряжение в порядке наследования находящимися на ее счетах денежными средствами, - сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ.

Благодаря удачной махинации, жителю города на Неве удалось получить в кассе банка более 2,86 миллиона рублей. Он благополучно уехал в этот же день обратно в Петербург, где потратил деньги на личные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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